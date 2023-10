Bill Gross (ex Pimco): “Mercati azionari sopravvalutati”

Secondo Bill Gross, co-fondatore ed ex direttore degli investimenti di Pacific Investment Management Co, le azioni sono “chiaramente sopravvalutate”. A suo avviso, i rendimenti dei bond dovrebbero calare “significativamente” per giustificare le attuali valutazioni.

Gross sostiene che né i bond né le azioni sono allettanti, anche dopo il recente sell-off, poiché l’inflazione lascia poco spazio per la Federal Reserve per abbassare i tassi dai massimi di 22 anni. “Rinuncerei a azioni e obbligazioni in termini di rendimenti totali futuri,” ha scritto, aggiungendo che i bond sono un “affare migliore” rispetto alle azioni in una fase di rallentamento economico o recessione.

Le “migliori scommesse”, secondo Gross, sono gli arbitraggi nelle operazioni di fusione e acquisizione, inclusa l’offerta da 69 miliardi di dollari di Microsoft Corp. per Activision Blizzard, che prevede venga chiusa entro due settimane. Anche i Pipeline Master Limited Partnerships (MLP) sono tra i suoi preferiti. Gli MLP, che si concentrano su risorse naturali come petrolio e gas, sono negoziati sui mercati e offrono rendimenti più elevati oltre a vantaggi fiscali.

I rendimenti dei titoli di stato a 10 anni hanno raggiunto un massimo da 16 anni questa settimana, in scia alla prospettiva che la Fed manterrà alto il costo del denaro a lungo. L’incremento è stato per lo più guidato dai rendimenti reali o aggiustati per l’inflazione, che sono saliti al 2,4% da circa -1% di due anni fa.

Normalmente, un aumento dei rendimenti reali di questa entità avrebbe spinto il rapporto prezzo-utili del S&P 500 a 12 rispetto al 18 attuale, ha detto Gross. Tuttavia, l’euforia per i potenziali progressi dell’intelligenza artificiale e la spesa pubblica sfrenata hanno attenuato l’impatto. Nonostante ciò, Gross si chiede: “L’IA e un deficit fiscale di 2 trilioni di dollari in avanti possono giustificare che ‘questa volta è diverso’? Ho dei dubbi.”