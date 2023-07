Bike Economy: Fintech Partners investe in Nob 4.0

Fintech Partners, sub-holding di investimento guidata da Sri Group, un colosso finanziario internazionale fondato e presieduto da Giulio Gallazzi, ha acquisito una quota significativa di Nob 4.0 Società Benefit. Quest’ultima è la società madre di Imatra, una rivoluzionaria piattaforma digitale e app che rivoluziona la bike economy, trasformando l’energia spesa dai ciclisti in “moneta digitale” chiamata Imatra coin.

Questa moneta virtuale può essere utilizzata per acquistare prodotti di primi marchi nel mondo del ciclismo sul marketplace proprietario di Imatra. Attualmente l’app è operativa in 31 paesi e si prevede il lancio di una nuova versione a fine luglio, inizialmente destinata al mercato italiano. Questa nuova release integrerà il marketplace direttamente nell’app, permettendo agli utenti di effettuare acquisti con i loro Imatra coins accumulati.

Per questa operazione, Fintech Partners ha collaborato con lo Studio Villa e Associati di Bologna per questioni legali, con un team composto dagli Avvocati Federico Villa e Giada Orioli, e con lo Studio Zannini di Bologna, con un team diretto dal partner Dott. Vieri Zannini, per questioni finanziarie e fiscali. Nob 4.0 è stata assistita dallo studio Korus Partners di Pesaro, con un team formato dal Dott. Arnaldo Cappellini e dal Dott. Tommaso Giorgi.