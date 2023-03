Biden: “Sistema bancario USA sicuro”. Ma i mercati non si fidano, Western Alliance (-75%)

Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema finanziario globale nonostante l’intervento del governo americano e della Fed per cercare di circoscrivere la crisi.

Nonostante le rassicurazione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden sul settore bancario, il titolo Western Alliance Bancorp crolla del 75% nel premarket, attualmente sotto i $ 16 per azione, destinato ad aprire al prezzo più basso dal 2013.

Interpellato dai giornalisti in presenza alla conferenza stampa, il presidente USA è stato chiesto se ci sarà un effetto domino sul settore bancario e se potrebbe spiegare perché è successo il fallimento.

Joe Biden non ha risposto alle domande dei giornalisti. Ma ha commentato: “Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro”. Ha dichiarato Biden in merito al collasso di Svb e alle tensioni sul sistema bancario “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti”.

Ha affermato il Presidente USA in merito alle misure “rapide” prese dall’amministrazione in collaborazione con le autorità competenti per il fallimento di Svb.

Inoltre, il Presidente USA ha detto che cercherà regolamenti più severi per le banche. E ha affermato che le persone che gestiscono banche in difficoltà dovrebbero essere licenziate.

Per quanto concerne invece gli investitori in società bancarie “Gli investitori nelle banche fallite non saranno protetti. “Hanno consapevolmente preso un rischio, e quando il rischio non è stato ripagato, gli investitori perdono i loro soldi”, ha affermato Biden.