BFF si aggiudica un nuovo bando istituito da ENPACL

BFF, operatore di finanza specializzata in Italia, annuncia di essersi aggiudicata un nuovo bando indetto da ENPACL, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro.

L’accordo, della durata di tre anni, prevede il servizio di reporting – finalizzato a monitorare l’andamento del portafoglio dell’Ente – e il servizio di invio a COVIP delle segnalazioni statistiche e di vigilanza previste dalla normativa.

Maurizio Tacchella, Direttore Banca Depositaria in BFF Bank, ha commentato: “Siamo felici di esserci aggiudicati il Bando di ENPACL, che ci permette di rafforzare la partnership con l’Ente e di consolidare ulteriormente la posizione strategica di BFF quale operatore di riferimento per le Casse di Previdenza anche in questi servizi specialistici. Ciò avviene alla vigilia di nuove importanti normative che prevedono, tra le altre cose, una sempre maggiore importanza del ruolo della Banca Depositaria per questi enti previdenziali, come già accade per i Fondi Pensione. Continuiamo a impegnarci per servire in modo personalizzato tipologie di clienti molto diverse, facendo leva sulla nostra conoscenza approfondita del mercato domestico, delle peculiarità normative e del contesto operativo del nostro Paese”.