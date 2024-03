BFF Bank si aggiudica il bando di FOPDIRE per il servizio di depositario

BFF si è aggiudicata l’incarico per fornire i servizi di depositario a FOPDIRE, Fondo Pensione dei dirigenti del Gruppo Eni.

Maurizio Tacchella, Direttore Banca Depositaria, BFF Bank, ha dichiarato:

“FOPDIRE è il Fondo di una Società che rappresenta l’eccellenza in Italia e nel mondo, e con cui condividiamo valori come integrità, innovazione ed eccellenza operativa. Siamo lieti di fornire ai suoi iscritti la qualità di servizio che il mercato ci riconosce, frutto di rilevanti investimenti in servizi a valore aggiunto, della nostra capacità innovativa e della profonda conoscenza delle peculiarità del mercato domestico”