Beyond Meat lancerà nuovo burger vegetale in primavera

Beyond Meat lancerà una nuova versione del suo hamburger a base vegetale nei negozi di alimentari questa primavera.

L’annuncio arriva in un momento cruciale per Beyond come azienda. La categoria della carne vegetale, un tempo in voga, ha perso l’interesse dei consumatori. Le vendite al dettaglio e nei ristoranti di Beyond sono crollate di conseguenza. Nel terzo trimestre, le vendite sono calate del 29% negli ultimi due anni. Anche il valore di mercato dell’azienda è sceso a 463 milioni di dollari, rispetto ai 14,14 miliardi di dollari di quattro anni e mezzo fa. Il titolo è sceso del 60% nell’ultimo anno.