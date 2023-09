BeSafe Group chiude Round Serie A da 3 milioni di euro

BeSafe Group chiude con successo un round da 3 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare il team di vendita e intensificare la sua espansione in Italia e nel mondo. I nuovi fondi supporteranno anche lo sviluppo tecnologico di soluzioni assicurative personalizzate e dell’innovativa piattaforma di gestione dei sinistri, con l’obiettivo di tutelare gli incassi degli operatori turistici e offrire ai viaggiatori il rimborso in soli 7 giorni in caso di cancellazione.

Il round dell’azienda insurtech che opera dal 2018 nel settore travel coprendo oltre 14 paesi, tra cui Italia, Spagna, Francia e Grecia, è guidato da PranaVentures, venture capital specializzato in investimenti seed e post – seed e da Azimut Libera Impresa SGR, per conto del fondo Azimut Digitech Fund, con l’Advisory di FNDX – advisory company che mette a disposizione dei fondi di Venture Capital e Private Equity le competenze necessarie a investire in aziende dal carattere fortemente tecnologico e digitale.