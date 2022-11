Berkshire Hathaway vende azioni della cinese BYD

Berkshire Hathaway, la conglomerata di Warren Buffett, vende 145 milioni di dollari di azioni della cinese BYD, come risulta da un documento di borsa. La vendita ha ridotto le partecipazioni di Berkshire nel totale delle azioni H emesse da BYD al 16,62% l’8 novembre, rispetto al 17,15%, come risulta dal deposito di venerdì alla Borsa di Hong Kong. La scorsa settimana Berkshire Hathaway ha venduto azioni H per un valore di 560 milioni di dollari di Hong Kong.