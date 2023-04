Bed Bath & Beyond: negozi in chiusura negli States

Chiusura in vista per i negozi di Bed Bath & Beyond, rivenditore di articoli per la casa, che domenica ha presentato istanza di fallimento.

Bed Bath si unirà a un elenco di altre aziende in bancarotta, come Kmart e Sears, che hanno liberato spazi commerciali. Bed Bath ha quasi 500 sedi che potrebbero essere affittate da altre aziende – tra i 360 negozi omonimi e i 120 punti vendita Buy Buy Baby. L’azienda aveva già chiuso molti punti vendita, avendo chiuso 150 negozi omonimi con prestazioni insufficienti e tutti i 49 punti vendita della catena di bellezza Harmon FaceValue.