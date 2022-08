Bed Bath & Beyond giù nell’after hours, Ryan Cohen presenta avviso per vendita quota – Errata Corrige

In parziale correzione di quanto riportato nella notizia delle 08.53 di oggi 18/08/2022 si precisa che erroneamente nel titolo si faceva riferimento a alla cessione della quota detenuta da Ryan Cohen in Bed Bath & Beyond, mentre . Ci scusiamo con i lettori.

Di seguito riportiamo la news corretta:

Ancora sotto i riflettori la meme stock Bed Bath & Beyond, salita del 360% circa nell’ultimo mese sull’onda degli acquisti dei trader retail di Wall Street.

Ieri il titolo Bed Bath & Beyond è crollato del 18,33% nell’after hours a 18,85 $. Stando a quanto riportato in un Form 144 depositato presso la US Securities and Exchange Commission (SEC), il presidente di GameStop Ryan Cohen, attraverso la società RC Ventures, ha presentato domanda per vendere la sua partecipazione nella società (fino a 7,78 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond, insieme ad alcune opzioni call). Un Form 144 funge da avviso ufficiale di una proposta di vendita di titoli.

A inizio settimana la stessa RC Ventures aveva comunicato di detenere 9,45 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond, comprese le opzioni call su 1,67 milioni di azioni.