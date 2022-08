Ancora sotto i riflettori la meme stock Bed Bath & Beyond, salita del 360% circa nell’ultimo mese sull’onda degli acquisti dei trader retail di Wall Street. Ieri è però arrivata la notizia che il presidente di GameStop Ryan Cohen sta vendendo la sua intera partecipazione nella società. La società di venture capital RC Ventures di Cohen detiene una partecipazione dell’11,8% in Bed Bath & Beyond e prevede di vendere tale quota entro i prossimi 90 giorni. Mossa che arriva dopo che a inizio settimana la stessa RC Ventures aveva comunicato di detenere 9,45 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond, comprese le opzioni call su 1,67 milioni di azioni.

Nell’after hours il titolo Bed Bath & Beyond è crollato del 18,33% a 18,85 $.