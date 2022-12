Be pronta a dire addio a Piazza Affari. Oggi il delisting

Da oggi le azioni di Be Shaping the Future (Be) sono revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan, segmento STAR. Questo in seguito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall’Offerente Overlord Bidco

su massime n. 37.912.796 azioni ordinarie di Be, pari al 28,105% del relativo capitale sociale.

Inoltre, Overlord Bidco ha reso noto di aver provveduto a comunicare all’Emittente l’avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari a 20.022.371,700 euro su apposito conto corrente presso Intesa San Paolo, intestato a Equita SIM.

Il Controvalore Complessivo pari a 20.022.371,700 euro è destinato al pagamento del corrispettivo delle residue n. 5.803.586 Azioni BE ancora in circolazione, pari al 4,302% del capitale sociale.