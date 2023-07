BCG: ricchezza globale in calo del 4% nel 2022

Per la prima volta in oltre un decennio, nel 2022 la ricchezza finanziaria globale ha mostrato un calo del 4%, scendendo a 255mila miliardi di dollari. Lo rivela il 23° rapporto annuale “Global Wealth 2023: Resetting the Course”, redatto dal Boston Consulting Group (BCG). Tra i fattori determinanti, l’incertezza geopolitica generata dal conflitto in Ucraina, il conseguente aumento dell’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse, insieme alle performance poco convincenti dei mercati azionari.

Nonostante il calo, ci sono aspettative positive per il futuro. Si prevede infatti un rimbalzo del 5% per il 2023, che porterà il valore della ricchezza globale a 267mila miliardi di dollari. Nel 2022, nonostante l’atmosfera di incertezza, si è verificato un aumento del 6,2% del valore dei contanti e dei depositi personali a livello mondiale, a testimonianza di un approccio più cauto agli investimenti.