Bce, Villeroy su tassi: ‘Troppo presto per scommettere su quello che faremo a marzo’. E cita parole Lagarde

“Abbiamo detto in modo molto chiaro che continueremo a prendere una decisione (sui tassi) di riunione in riunione, e che guardiamo ai dati (macro). E’ dunque troppo presto per scommettere su ciò che faremo a marzo”. Così l’esponente francese del Consiglio direttivo della Bce Francois Villeroy de Galhau, che ha prontamente messo tutti sull’attenti nei confronti dei rumor che sono circolati ieri, diffusi da Bloomberg, secondo cui l’Eurotower si appresterebbe già dal mese di marzo ad alzare i tassi dell’area euro in modo più contenuto.

Villeroy ha ribadito l’importanza di spegnere la fiammata dell’inflazione, sottolineando che “è troppo presto fare speculazioni su cosa faremo nel mese di marzo”.

“Lasciatemi ricordare le parole che Lagarde ha proferito nell’ultima conferenza stampa di dicembre – ha continuato Villeroy – ‘Dovremmo aspettarci di alzare i tassi di interesse al ritmo di 50 punti base per un periodo di tempo. Bene, queste parole sono ancora valide oggi”.