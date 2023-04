Bce: tre i fattori che hanno alimentato i timori sull’inflazione

Tre fattori hanno alimentato le preoccupazioni del mercato circa la persistenza dell’inflazione nell‘area dell’euro.

Così si legge nei verbali della riunione del 15 e 16 marzo scorso della Bce. Il primo riguardava l’incertezza prevalente sulla “funzione di reazione” della BCE. Il secondo fattore era legato all’incertezza sull’entità dell’inasprimento delle politiche necessarie per portare i tassi di interesse reali in un territorio sufficientemente restrittivo da frenare l’inflazione. Il terzo fattore riguardava le condizioni finanziarie più ampie, che potevano essere non sufficientemente restrittive, in quanto erano rimaste sostanzialmente invariate dalla riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo di ottobre, nonostante un notevole inasprimento della politica monetaria in questo periodo.