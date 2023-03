Bce su banche: "pronta a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria"

La Bce si è espressa anche riguardo ai recenti scossoni del sistema bancario europeo.

“Il Consiglio direttivo segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro” si legge nella nota ufficiale dell’istituto.

Il settore bancario dell’area dell’euro, prosegue la nota, “è dotato di buona capacità di tenuta, con solide posizioni di capitale e liquidità. In ogni caso, la BCE dispone di tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario dell’area dell’euro, qualora ve ne sia l’esigenza, e per preservare l’ordinata trasmissione della politica monetaria”.