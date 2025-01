Bce: stress test su 96 banche nel 2025, esiti a inizio agosto

Le banche europee si preparano agli stress test. La Banca centrale europea (Bce) ha annunciato che nel corso del 2025 sottoporrà 96 banche allo stress test. Più nello specifico, i responsabili della Bce esamineranno 51 delle maggiori banche dell’area dell’euro, che rappresentano circa il 75% delle attività bancarie dell’area dell’euro, come parte dello stress test UE del 2025 coordinato dall’Autorità bancaria europea (EBA). Parallelamente, la Bce condurrà il proprio stress test su 45 banche di medie dimensioni che, per le loro dimensioni, non incluse nel campione EBA. L’istituto guidato da Lagarde prevede di pubblicare i risultati di entrambi gli stress test all’inizio di agosto 2025. “I risultati faranno luce su come ipotetici shock avversi influenzano la resilienza delle banche in condizioni macroeconomiche difficili”, si legge nella nota della Bce.