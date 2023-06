Bce, Panetta: inflazione al 6,1% troppo alta, la riporteremo al 2%

Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce) in un’intervista rilasciata a Le Monde, pubblicata anche sul sito dell’Eurotower, riferendosi alla piaga dell’inflazione nell’Eurozona.

“Non c’è dubbio che il 6,1 per cento sia troppo alto, ma i cittadini non devono avere timori. Riporteremo l’inflazione al 2 per cento”, ha detto Panetta al quotidiano francese.

“In meno di un anno abbiamo alzato i tassi d’interesse con decisione, dal -0,5 per cento al 3,25 per cento. E ora l’inflazione è in calo, come confermato dai dati pubblicati ieri”.

Alla domanda su quanto tempo ci vorrà prima che l’inflazione torni a livelli ragionevoli, ad esempio al 3 per cento, Panetta ha così risposto:

“Le nostre proiezioni economiche di marzo indicano che l’inflazione si collocherà intorno al 3 per cento all’inizio del prossimo anno e intorno al 2 per cento nel 2025. Ma questo scenario ovviamente non tiene conto di eventuali nuovi shock”.