BCE, niente liquidità alle imprese energetiche: è compito dei governi

Non sarà la BCE ad aiutare le imprese del comparto energetico, ma dovrebbero essere i governi a occuparsene attuando le opportune misure fiscali. A dirlo è stata la presidente dell’istituto di Francoforte Christine Lagarde.

“Nell’attuale contesto di grande volatilità, è importante mettere in atto misure di bilancio per fornire liquidità agli operatori solvibili del mercato dell’energia, in particolare alle utility”, ha detto la presidente in conferenza stampa.

Lagarde ha affermato che la Bce è pronta a fornire liquidità alle banche nell’ambito delle proprie consuete operazioni di banca centrale, ma che le utility non rientrano nell’ambito delle sue competenze.