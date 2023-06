Bce, nel 2022 euro seconda valuta più importante al mondo

Paragrafo 1: Nel corso del 2022, il ruolo internazionale dell’euro si è rivelato resiliente, mantenendo una quota media vicina al 20% in diversi indicatori dell’uso globale della valuta. Questi dati emergono dall’analisi annuale del ruolo internazionale dell’euro, pubblicata di recente dalla Banca centrale europea (Bce). L’euro si conferma come la seconda valuta più importante a livello mondiale.

Nel 2022, la quota dell’euro nelle riserve valutarie ufficiali mondiali è aumentata dello 0,5%, raggiungendo il 20,5%, se misurata a tassi di cambio costanti. L’euro ha guadagnato terreno in molti altri segmenti di mercato, come nei regolamenti valutari e nelle consistenze in essere di titoli di debito internazionali, prestiti e depositi. Il ruolo internazionale dell’euro nell’emissione di obbligazioni denominate in valuta estera, comprese le obbligazioni verdi internazionali, e nella fatturazione di importazioni ed esportazioni extra-area dell’euro, è rimasto stabile.