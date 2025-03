BCE, massa monetaria M3 in crescita a febbraio

27/03/2025 08:54

Il presidente Donald Trump ha annunciato la possibilità di abbassare i dazi imposti alla Cina per ottenere il suo sostegno nella vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a un’azienda americana. Ha previsto di poter assicurare almeno un accordo preliminare per TikTok entro la prossima settimana, ma ha anche avvertito che, in caso di mancato accordo, sarebbe pronto a estendere la scadenza.