Bce, Lagarde su inflazione: crescita salari più forte, sussidi governi contro #caroenergia faranno risalire i prezzi

“Il deprezzamento dell’euro si sta riflettendo nei prezzi”.

Così Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi arrivato mezz’ora prima, facendo riferimento all’inflazione che rimane persistente nell’area euro. Inflazione sostenuta anche dalla “crescita dei salari”, che si “sta rafforzando”.

Inoltre, ha fatto notare Lagarde, i “sussidi (che i governi dell’Eurozona stanno varando per aiutare i consumatori a far fronte al #carobolletta e #caroenergia) faranno scendere per ora l’inflazione, ma poi la faranno risalire”.