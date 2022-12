Bce, Lagarde: ‘recessione area euro sarà di breve durata e poco profonda’. Pil Eurozona: il nuovo outlook

“L’economia dell’area euro è prevista in contrazione nel trimestre attuale e in quello successivo”, scivolando di conseguenza in una condizione di recessione tecnica.

Secondo la numero uno della Bce Christine Lagarde, la recessione che colpirà “l’Eurozona sarà di breve durata e leggera”.

In base a quanto è emerso dal comunicato della Banca centrale europea, “in base alle ultime proiezioni degli esperti dell’Eurosistema una recessione sarebbe relativamente breve e poco profonda. Il prossimo anno, tuttavia, la crescita sarebbe contenuta ed è stata rivista significativamente al ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. Oltre il breve periodo l’espansione economica dovrebbe segnare una ripresa, con il venir meno delle circostanze sfavorevoli. Nel complesso le attuali proiezioni degli esperti dell’Eurosistema indicano una crescita economica del 3,4% nel 2022, dello 0,5% nel 2023, dell’1,9% nel 2024 e dell’1,8% nel 2025”.

Oggi il Consiglio direttivo della Bce ha annunciato l’aumento di 50 punti base dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale. Il rialzo porterà i tre tassi rispettivamente al 2,50%, al 2,75% e al 2,00%, con effetto dal 21 dicembre 2022.