BCE, Kazimir: possibile aumento tassi di interesse a luglio

L’esperto della Banca centrale europea, Peter Kazimir, sostiene che un incremento dei tassi di interesse a luglio sia necessario per mitigare i persistenti rischi di inflazione. Kazimir, governatore della banca centrale slovacca e membro del consiglio direttivo Bce, ritiene che la politica monetaria debba essere ulteriormente inasprita per fronteggiare tali rischi.

“Dobbiamo effettuare un altro rialzo dei tassi a luglio e spostarci ulteriormente in un territorio restrittivo”, afferma Kazimir. Tuttavia, il membro del consiglio direttivo Bce, noto per le sue posizioni falco, evita di richiedere ulteriori aumenti dopo luglio. Secondo Kazimir, saranno necessarie nuove analisi a settembre per valutare l’impatto dei precedenti rialzi dei tassi di interesse attuati dalla Banca centrale europea.