BCE, Kazimir ipotizza un ulteriore taglio dei tassi di interesse entro il 2024

Peter Kazimir, governatore della Banca centrale slovacca e membro del Consiglio direttivo della Bce, ha anticipato oggi che la Banca Centrale Europea potrebbe tagliare i tassi di interesse nuovamente nel 2024.

Kazimir ha condiviso queste previsioni durante una conferenza stampa a Bratislava: “Ritengo che possiamo aspettarci un altro taglio dei tassi di interesse quest’anno,” ha dichiarato Kazimir.

“C’è ancora un rischio significativo di aumento dell’inflazione, che potrebbe non rispecchiare pienamente le nostre previsioni. Mi aspetto che questa pressione sui prezzi derivi principalmente dall’incremento dei salari”, ha proseguito Kazimir confermando la propria opposizione a ulteriori interventi sui tassi nella riunione di luglio, sottolineando l’importanza di attendere le previsioni di settembre. “Quelli sono i momenti giusti per prendere decisioni accurate,” ha aggiunto, riferendosi ai meeting di politica monetaria in cui vengono presentate le nuove stime macroeconomiche della Bce.