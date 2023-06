BCE, Lagarde: inflazione è in calo ma rimarrà troppo alta per troppo tempo

E’ in corso la conferenza stampa del Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde dopo l’ultima decisione di politica monetaria della banca.

La banca ha annunciato un aumento del tasso principale di 25 punti base al 3,5%, discostandosi dalla decisione della Federal Reserve statunitense di sospendere i propri aumenti mercoledì.

Le nostre decisioni future garantiranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione. In particolare, le nostre decisioni sui tassi di interesse continueranno a basarsi sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. In ogni caso, siamo pronti ad adeguare tutti i nostri strumenti nell’ambito del nostro mandato per garantire il ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine e per preservare il buon funzionamento della trasmissione della politica monetaria.