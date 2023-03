Bce: falco tedesco Nagel torna all'attacco sui tassi. Inflazione non è finita, no rischio crisi banche come nel 2008

Il falco del Consiglio direttivo della Bce, il tedesco Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, torna all’attacco sui tassi.

“L’inflazione non è finita – ha detto Nagel, in una intervista rilasciata al Financial Times – Le pressioni sui prezzi sono forti e diffuse”. Dunque, sono necessari ulteriori rialzi dei tassi.

Joachim Nagel ha continuato, facendo notare che, “se vogliamo smorzare questa inflazione ‘ostinata’, dobbiamo essere ‘ancora più ostinati'”.

Ancora, l’esponente hawkish della Bce ha sottolineato che “c’è ancora da fare prima di raggiungere la fase restrittiva sui tassi”.

Per quanto riguarda la minaccia di una crisi bancaria in Europa, Nagel ha rassicurato che il sistema è “resiliente” e che non c’è il rischio di una crisi bancaria come nel 2008.