Bce e i tempi del Quantitative Tightening. L’annuncio di Fitch

26/04/2023 06:22

Titolo Microsoft vola di quasi +9% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, dopo che il colosso software made in Usa ha annunciato utili, un fatturato e una guidance che hanno battuto le previsioni degli analisti. In particolare, l’utile per azione di Microsoft si è attestato a $2,45 per azione, meglio dei $2,23 per azione attesi […]