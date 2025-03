Bce: De Guindos, con dazi Trump incertezza maggiore rispetto a tempi pandemia

Le politiche commerciali portate avanti dall’amministrazione Usa rendono il quadro molto incerto, ancora di più incerto di quanto fosse avvenuto ai tempi del Covid. Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana della presidente della Bce, Christine Lagarde, arriva anche l’affondo del vicepresidente Luis de Guindos in una intervista al Sunday Times. “Le nostre proiezioni ora mostrano che l’inflazione convergerà verso il nostro obiettivo nel medio termine. Ma ancora una volta, dobbiamo considerare l’incertezza del contesto attuale, che è persino più alta di quanto non fosse durante la pandemia. Ad esempio, le nostre proiezioni non includono il livello finale delle tariffe imposte dagli Stati Uniti e dai suoi partner commerciali, poiché la situazione resta così volatile”, ha dichiarato Luis de Guindos.