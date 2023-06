Bce: considera accelerazione riduzione portafoglio

Alcuni funzionari della Bce starebbero ponderando un’accelerazione della riduzione del portafoglio di obbligazioni da €5.000 miliardi.

Lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Le strategie in considerazione includerebbero la vendita di titoli o l’eliminazione graduale dei reinvestimenti di obbligazioni acquistate durante la pandemia.

Il dibattito è ancora in corso e le opinioni tra membri più “hawkish” e “dovish” della Bce sono divergenti. Alcuni funzionari sostengono l’idea della dismissione di titoli per integrare le misure già adottate, mentre altri preferirebbero interrompere gradualmente i reinvestimenti.

Nessuna discussione formale è ancora avvenuta all’interno del Consiglio Direttivo e nessuna decisione è imminente.

Qualsiasi mossa in questa direzione aggiungerebbe slancio alla diminuzione degli stimoli precedenti iniziata l’anno scorso, quando l’inflazione ha iniziato a salire. La maggior parte dello sforzo per riportare l’aumento dei prezzi al 2% è derivata da un periodo senza precedenti di aumenti dei tassi di interesse. Martedì, la Presidente Christine Lagarde ha dichiarato che questo processo non è ancora terminato.