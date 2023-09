Bce: Claudia Buch a capo del Consiglio di Vigilanza

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha scelto Claudia Buch per guidare l’Autorità di supervisione bancaria unica europea per i prossimi cinque anni. Buch, attualmente vicepresidente della Bundesbank, è stata selezionata per sostituire Andrea Enria.

Le audizioni preliminari per la posizione si sono tenute a luglio. I due candidati selezionati hanno presentato le loro proposte alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo. Le valutazioni dei candidati sono state poi condivise con il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, che ha votato in una sessione a scrutinio segreto.

Ora la nomina di Buch è in attesa di conferma da parte del Parlamento e del Consiglio Ue. Se riceverà il loro sostegno, Buch assumerà il suo nuovo ruolo a partire dal 1 gennaio 2024. Questo passaggio rappresenta un elemento chiave nel futuro della supervisione bancaria nell’Unione Europea.