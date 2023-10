Bce: BofA non prevede annunci a ottobre, focus su due rischi

Le previsioni degli analisti di Bank of America (BofA) per la riunione della Bce del 26 ottobre 2023 non prevedono annunci rilevanti in tema di politica monetaria.

Le decisioni riguardanti il Programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) non sono attese prima di dicembre, mentre quelle relative alle riserve obbligatorie dovrebbero arrivare solo in primavera, dopo la conclusione della revisione del quadro operativo.

Nonostante l’assenza di cambiamenti previsti, BofA sottolinea che sarà di fondamentale importanza monitorare la discussione relativa ai due principali rischi che la Bce si trova ad affrontare al momento, la cui rilevanza è aumentata rispetto alla riunione di settembre.

Il primo riguarda i prezzi del petrolio, che possono essere influenzati dagli attuali sviluppi geopolitici in Medio Oriente. Il secondo è rappresentato dall’impennata dei rendimenti reali, che ha avuto luogo in risposta al recente sell-off negli Stati Uniti. Entrambi i fattori potrebbero avere un impatto significativo sulle future decisioni della Bce.