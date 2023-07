BCE: aspettative inflazione area euro in calo nei prossimi 12 mesi

Le aspettative mediane dei consumatori dell’area euro per l’inflazione nel prossimo anno sono in diminuzione, come riporta l’indagine mensile della Banca Centrale Europea (BCE). Da aprile a maggio, le proiezioni si sono ridotte dal 4,1% al 3,9%.

Nonostante il contesto di incertezza generato dalla guerra in Ucraina, le aspettative di inflazione a breve termine si sono stabilizzate al livello più basso da marzo 2022. Tuttavia, rimangono superiori rispetto ai livelli pre-bellici. Per quanto riguarda l’inflazione a tre anni, le previsioni rimangono invariate al 2,5%.

Sempre secondo l’analisi della BCE, il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è diminuito, passando dall’8,9% di aprile all’8,0% di maggio 2023. Questo dato dimostra che le aspettative di inflazione sono ben al di sotto del passato tasso di inflazione percepito, in particolare su un orizzonte di tre anni.