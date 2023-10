Bce annuncia nuova fase per l’euro digitale

Il progetto sull’euro digitale della Banca Centrale Europea (Bce) sta avanzando. Secondo una recente comunicazione, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di passare alla successiva fase del progetto, denominata “fase di preparazione”. Questa nuova fase ha una durata prevista di due anni e partirà il primo novembre.

L’iniziativa segue la conclusione della fase istruttoria, avviata dall’Eurosistema nell’ottobre 2021, con l’obiettivo di esplorare possibili modelli di progettazione e distribuzione per un euro digitale. I risultati ottenuti hanno permesso alla Bce di concepire un’idea di euro digitale che sia ampiamente accessibile a cittadini e imprese attraverso intermediari vigilati come le banche.

L’euro digitale, come descritto dalla Bce, sarà una forma digitale di contante che potrebbe essere utilizzata per effettuare qualsiasi tipo di pagamento digitale nell’area dell’euro. Il nuovo strumento di pagamento sarà gratuito per le funzionalità di base e disponibile sia online che offline. L’utente potrà godere del massimo livello di privacy e potrà effettuare pagamenti istantanei in moneta della banca centrale. L’euro digitale potrà essere utilizzato per i pagamenti da persona a persona, presso i punti vendita, nel commercio elettronico e nelle operazioni con le amministrazioni pubbliche.

In conclusione, la Bce sottolinea che nessun strumento di pagamento digitale attualmente disponibile offre tutte queste caratteristiche. L’euro digitale si propone di colmare questa lacuna, fornendo una soluzione completa per i pagamenti digitali.