Bce: ad ottobre inflazione percepita sale al 9,9%

Ad ottobre l’inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è salita al 9,9%. Così emerge dall’indagine sui consumatori dell’eurozona pubblicata oggi dalla Bce secondo cui le aspettative di inflazione sono rimaste ben al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato.

In particolare, le aspettative mediane per l’inflazione nei prossimi 12 mesi sono aumentate dal 5,1% al 5,4%, mentre le aspettative per l’inflazione nei prossimi tre anni sono rimaste invariate al 3%. L’incertezza sull’inflazione nei prossimi 12 mesi è salita, rimanendo ben al di sopra del livello che prevaleva prima dell’inizio della guerra in Ucraina.