BCE: a luglio prestiti bancari in calo dell’1,3%

Secondo l’ultima rilevazione effettuata dalla BCE, a luglio si è registrato un calo dell’1,3% dei prestiti bancari. Questa tendenza negativa ha continuato anche nel mese di agosto, con un ulteriore calo dell’1 per cento su base annua nei prestiti alle famiglie.

L’industria aziendale non è stata immune a questa contrazione. I dati evidenziano infatti una diminuzione dello 0,6 per cento su base annua dei prestiti bancari alle imprese non finanziarie, segnando una decisa decelerazione rispetto al -2,2% registrato precedentemente.