B&C Speakers completa l’acquisizione degli assets di Eminence Dongguan Enterprise Co. Ltd.

B&C Speakers S.p.A.ha completato l’acquisizione delle attività connesse al marchio Eminence Speakers.

In esecuzione degli impegni assunti, si legge nella nota, la società neocostituita B&C Speakers Cina (interamente posseduta dall’emittente B&C Speakers S.p.A.), ha acquistato parte degli assets produttivi

(costituiti da tutte le categorie di inventories e tangible assets inclusivi di tutte le attrezzature produttive) da Eminence Dongguan Enterprise Co. Ltd. Tali assets, assieme agli investimenti realizzati direttamente da B&C Speakers, garantiscono la possibilità di iniziare a produrre ed a

commercializzare i prodotti a marchio Eminence Speakers anche in tutta l’area asiatica.