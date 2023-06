BBVA: remunera conto corrente in Italia e alza tasso Deposito Flessibile al 3%

BBVA avvia la remunerazione del suo “Conto Corrente Online” per i suoi oltre 220.000 clienti con un tasso di interesse massimo del 2% e aumenta il tasso di interesse del suo deposito flessibile al 3% per 12 mesi. Entrambe le offerte, in vigore dal 1° giugno, sono disponibili sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi.

L’istituto finanziario inizia a remunerare i propri clienti che versano lo stipendio o depositano un importo pari o superiore a 800 euro con il 2% del saldo del Conto Corrente Online BBVA. I clienti che effettuano acquisti almeno una volta al mese con la Carta di Debito BBVA riceveranno l’1%.

Entrambe le offerte saranno liquidate mensilmente e gli interessi accreditati direttamente sul conto del cliente. Le offerte non sono cumulabili.