Barclays lancia nuovo bond AT1

Barclays sta lanciando sul mercato un nuovo bond AT1, segnalando una possibile ripresa di un mercato sconvolto in precedenza quest’anno dalla vicenda Credit Suisse.

La banca britannica propone un’obbligazione benchmark-size denominata in dollari in area 10,5%, secondo una fonte anonima a conoscenza della questione. L’affare potrebbe essere concluso già oggi.

La settimana scorsa, anche UBS Group ha emesso obbligazioni AT1 per la prima volta da quando circa $17 miliardi di bond subordinati di Credit Suisse sono stati annullati nell’ambito del salvataggio orchestrato dal governo svizzero. UBS ha registrato una domanda pari a circa 10 volte l’offerta per il titolo in oggetto.

L’emissione di questa nuova obbligazione aumenterà la struttura del capitale AT1 di Barclays – fornendo un cuscinetto aggiuntivo rispetto all’equity, più costoso per le banche.

Come UBS, anche Barclays ha incluso un meccanismo che permetterebbe la conversione dei titoli di debito in equity – al verificarsi di un determinato evento di trigger – una volta che gli azionisti attuali avranno accettato la mossa. Questa nuova struttura distingue UBS e Barclays dagli AT1 di Credit Suisse, che hanno subito una perdita totale imposta dalle autorità svizzere nell’acquisizione da parte di UBS.

Le obbligazioni convertibili contingenti globali delle banche si sono riprese dal loro calo di marzo. L’Indice di statistiche bancarie globali CoCo di Bloomberg è salito del 15% dal 20 marzo e il premio medio sul rendimento è diminuito di 240 punti base da allora.