Barclays cede crediti su carte di credito a Blackstone

Barclays ha stretto un patto con conti assicurativi gestiti da Blackstone Asset Based Finance Group per cedere circa 1,1 miliardi di dollari di crediti riguardanti carte di credito in essere, legati a specifici conti di carte di credito a marchio Barclays negli Stati Uniti.

Questo movimento rappresenta il primo passo di una serie di operazioni pianificate da Barclays per diminuire le proprie attività ponderate per il rischio (RWA) e per espandere la propria capacità di prestito, come riportato in una comunicazione ufficiale.