Bankman-Fried (FTX): priorità sarà trasparenza su cosa sta succedendo

Sam Bankman-Fried, ceo di FTX, ha annunciato via Twitter che la società potrebbe ancora sopravvivere. “Ci sono un certo numero di player con cui siamo in trattative”, ha detto Bankman-Fried annunciando che Alameda Research sta chiudendo il trading. “Non stanno facendo nessuna delle cose strane che vedo su Twitter, e niente di grave. E in un modo o nell’altro, presto non faranno più trading su FTX”.

In qualsiasi scenario in cui FTX continui a operare, Bankman-Fried spiega che la sua prima priorità sarà la trasparenza radicale. Il ceo di FTX promette trasparenza in modo che le persone sappiano esattamente cosa sta succedendo.