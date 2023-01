Bankitalia: tassi mutui, nuovo rialzo al 3,55%. Record in più di 8 anni

Bankitalia annuncia che prosegue l’avanzata dei tassi sui nuovi mutui che le banche erogano alle famiglie italiane.

Dalle statistoche di Bankitalia è emerso che, nel mese di novembre, i tassi di interesse comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono saliti al 3,55%, rispetto al 3,23% di ottobre, al record in più di 8 anni.

Bankitalia ha reso noto inoltre che i tassi “sulle nuove erogazioni di credito al consumo” sono saliti “al 9,25 per cento (8,93 nel mese precedente)”.

Ancora, dal rapporto reso noto da Palazzo Koch è emerso che a salire sono stati anche i tassi sui nuovi prestiti erogati alle aziende:

“I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 2,94 per cento (2,54 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 3,37 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati

al 2,67 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,42 per cento (0,37 nel mese precedente)”.