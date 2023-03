Bankitalia: sempre meno titoli di Stato nel portafoglio degli investitori esteri

Nei dodici mesi terminanti in gennaio 2023 il conto corrente è risultato in deficit per 13,8 miliardi di euro (pari a -0,7 per cento del PIL), a fronte di un surplus di 47,3 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente. La caduta riflette in larga parte il forte deterioramento del saldo mercantile, che continua a risentire del maggiore disavanzo energetico. Così Bankitalia nel documento “Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero”.

Nei dodici mesi terminanti in gennaio 2023, continua Bankitalia, il conto finanziario ha registrato passività nette sull’estero per 20,4 miliardi di euro (contro attività nette per 42,9 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente). Ai saldi positivi degli investimenti di portafoglio (149,9 miliardi), dei derivati (17,3 miliardi) e delle riserve ufficiali (1,5 miliardi) si sono contrapposti quelli negativi degli “altri investimenti” (-183,3 miliardi) e degli investimenti diretti (-5,9 miliardi). In gennaio 2023 le attività sull’estero sono complessivamente diminuite di 7,0 miliardi. La riduzione degli “altri investimenti” (-14,1 miliardi) ha ampiamente superato l’incremento degli investimenti dei residenti in attività di portafoglio estere (5,5 miliardi), quello degli investimenti diretti all’estero (1,3 miliardi) e quello della posizione sull’estero in derivati (0,8 miliardi). n gennaio 2023 le passività sull’estero sono aumentate di 3,7 miliardi. L’incremento è stato guidato dagli investimenti diretti esteri in Italia (4,3 miliardi), a cui si sono uniti gli “altri investimenti” (1,3 miliardi). Le passività di portafoglio si sono invece ridotte (-1,9 miliardi).