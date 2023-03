Bankitalia: rendimenti portafogli influenzati da rischi legati alla sostenibilità

Per i titoli di Stato, la strategia di sostenibilità ritenuta più adatta è quella di investimento in obbligazioni verdi (green bond) emesse da Stati, organismi sovranazionali e agenzie di emanazione pubblica. Così si legge nel Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2022 di Bankitalia secondo cui i rischi legati alla sostenibilità – tra i quali quelli derivanti dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità, da condizioni sociali e lavorative deteriorate e da meccanismi di governo delle imprese inadeguati – possono influire sui profili di rischio finanziario e di rendimento dei portafogli; si riflettono inoltre sul benessere delle persone, sulla stabilità finanziaria e dei prezzi, sulla crescita effettiva e potenziale dell’economia, e dunque sugli obiettivi istituzionali delle banche centrali. Per queste ragioni l’Istituto integra i fattori climatici e di sostenibilità nei modelli di gestione dei rischi di portafoglio, a partire dalla fase di allocazione strategica.