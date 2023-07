Bankitalia: esplode il turismo post pandemia

Gli anni bui della pandemia sono finalmente un ricordo. L’industria turistica italiana sta registrando una crescita a doppia cifra, sia per quanto riguarda i turisti internazionali che scelgono l’Italia come meta delle loro vacanze, sia per gli italiani che viaggiano all’estero.

La Banca d’Italia ha rilasciato dati incoraggianti: ad aprile, la bilancia turistica ha registrato un avanzo di 1,4 miliardi di euro, in netto aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando l’avanzo era di 1,1 miliardi. Inoltre, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro, segnando un incremento del 32%.

Non da meno, anche gli italiani hanno speso più del passato in viaggi all’estero, con una spesa di 2,8 miliardi nello stesso periodo, anch’essa in aumento del 32%. Nel trimestre terminato ad aprile 2023, la spesa dei turisti stranieri in Italia è aumentata del 30% rispetto all’anno precedente, e quella degli italiani all’estero del 41%. Rispetto al periodo pre-pandemico, entrambi i flussi turistici hanno raggiunto livelli superiori, con un incremento del 7,9% per i turisti stranieri in Italia e del 16,7% per gli italiani all’estero.