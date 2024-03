Bankitalia: €-coin migliora in febbraio, pur rimanendo su valori negativi

A febbraio l’indice €-coin è rimasto in territorio negativo per il dodicesimo mese consecutivo, pur risalendo (a -0,31 da -0,56 in gennaio).

Lo rende noto Bankitalia secondo cui, al recupero dell’indicatore hanno contribuito i segnali ancora positivi sull’occupazione, che hanno più che compensato la persistente debolezza dei climi di fiducia.