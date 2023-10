Bankitalia: ad agosto debito pubblico in calo di 18,3 miliardi di euro

16/10/2023 10:41

In risposta al rilascio in mare di acqua dalla centrale nucleare di Fukushima, la Russia annuncia il blocco di tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Questa misura precauzionale ricalca le restrizioni già adottate dalla Cina, in attesa di ulteriori conferme sulla sicurezza dei prodotti.