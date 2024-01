Bankitalia: a novembre in rallentamento i prestiti bancari

A novembre, si è verificato un rallentamento nel calo dei prestiti erogati dalle banche italiane alle società non finanziarie. Questo è quanto risulta dai recenti dati rilasciati dalla Banca d’Italia, secondo cui, il calo tendenziale nell’erogazione di nuovi finanziamenti alle società non finanziarie è stato del 4,8% a novembre, rispetto al -5,3% registrato in ottobre.

Parallelamente, i depositi dei residenti presso le banche italiane hanno registrato un calo del 4,1%, in seguito alla flessione del 5% a ottobre. In termini assoluti, il controvalore dei depositi è sceso a 2,39 miliardi di euro, rispetto ai 2,40 miliardi di ottobre, ancora secondo i dati forniti da Bankitalia.