Bankitalia: a luglio in calo i prestiti privati

A luglio, secondo la Banca d’Italia, i prestiti al settore privato sono diminuiti del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando un calo rispetto al -1,7% del mese precedente. Questi dati emergono dalla recente pubblicazione “Banche e moneta” della Banca d’Italia.

In particolare, i prestiti alle famiglie hanno mostrato una flessione dello 0,3% su base annua, invertendo la tendenza di crescita dello 0,2% registrata nel mese precedente. Le società non finanziarie hanno invece registrato una diminuzione dei prestiti del 4,0%, rispetto al -3,2% del mese precedente. Nel frattempo, i depositi del settore privato hanno visto una contrazione del 6,5%, un aumento rispetto al -4,3% di giugno, mentre la raccolta obbligazionaria è salita del 17,5%, in leggero rialzo rispetto al 16,1% di giugno.

Per quanto riguarda i tassi di interesse, a luglio, il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui prestiti per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 4,58%, in leggera diminuzione rispetto al 4,65% del mese precedente. Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo è salito al 10,48%, in aumento rispetto al 9,03% del mese precedente. Infine, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati del 5,09%, leggermente superiori al 5,04% del mese precedente.