Bank of Japan, Ueda: ‘inflazione non ha raggiunto target 2% in modo sostenibile’

“Il tasso di inflazione del Giappone non ha raggiunto il target del 2% in modo sostenibile”. E’ quanto ha detto il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda, aggiungendo di stimare un forte rallentamento dell’inflazione verso la metà dell’anno fiscale 2023.

“L’inflazione dovrebbe poi recuperare, ma l’incertezza è alta”, ha aggiunto il numero uno della banca centrale del Giappone.

Di conseguenza, “visto che c’è ancora strada da fare per arrivare a un tasso di inflazione pari al 2% in modo stabile, la politica monetaria della Bank of Japan rimarrà accomodante”.

Ueda ha indicato anche che “la BoJ proseguirà con le operazioni di acquisto di bond”.